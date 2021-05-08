المشهد اليمني الأول

قالت مصادر اعلامية في عدن ان ما يسمى بحكومة المرتزقة تعتزم توجيه طعنة جديدة للعملة اليمنية وذلك بطباعة أوراق نقدية ضخمة.

وكشفت مصادر في البنك المركزي بعدن ان هذه التحركات التي تقودها دول العدوان تهدف الى اغراق العملة المحلية بطباعة جديدة.

وقالت المصادر ان حكومة المرتزقة وبتوجيهات من دول العدوان ستقوم بطباعة تريليون ريال من العملة الجديدة وهو ما يعني توجيه ضربة قوية للعملة المحلية التي تدهورت خلال الفترة الماضية بفعل الطباعة خارج التغطية النقدية والتي تجاوزت خلال السنوات الماضية الـنصف تريليون ريال.