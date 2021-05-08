المشهد اليمني الأول

نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمنطقة حزيز في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، تحت شعار ” القدس قضيتنا الأولى” وقفة حاشدة احياء ليوم القدس العالمي، وتأكيدا على ان القدس كانت ومازالت وستظل قضية الأمة المركزية.

نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمنطقة حزيز في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، تحت شعار ” القدس قضيتنا الأولى” وقفة حاشدة احياء ليوم القدس العالمي، وتأكيدا على ان القدس كانت ومازالت وستظل قضية الأمة المركزية.

وخلال الوقفة سيرت الحرائر قافلة مالية وعينية، احتوت على مواد غذائية متنوعة، بالإضافة لمبالغ مالية رفدا للجبهات..

وأشرن المشاركات في الوقـفة والقافلة إلى أن القدس عربية وستظل باقية في قلوب شعوب الأمة العربية والإسلامية وهي القضية المركزية والمحورية الاولى..

وأكدن حرائر حزيز المضي لاستعادة القدس رغم العدوان والحصار، مجددات التأكيد على العهد والوفاء للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في استعادة كل شبر من أراضيه ومقدساته الإسلامية وفي طليعتها القدس الشريف.