المشهد اليمني الأول

سير أبناء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب قافلة كبرى متنوعة دعما للمرابطين في جبهات المحافظة، بمناسبة يوم القدس العالمي. احتوت القافلة على سبعين رأس من الماشية، ومليون وسبعمائة ألف ريال بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية وخضروات.

وخلال وقفة حاشدة أقيمت بالمناسبة حضرها عضو مجلس الشورى ذياب أحمد ذياب ووكيل المحافظة محمد علوان ومدير النشاط الثقافي والاجتماعي بوزارة الشباب محمد الحاج، والشيخ علي ذرة والشيخ علي بتران، ألقيت كلمات أشارت إلى أن القافلة تأتي دعما من قبائل القراميش للمرابطين في جبهات العزة والشرف الذين يسطرون أروع الملاحم في مواجهة قوى العدوان.

وأعلن أبناء القراميش جهوزيتهم العالية لرفد الجبهات بقوافل الرجال والمال لاستكمال معركة تحرير محافظة مأرب من دنس قوى العدوان ومرتزقته. وأكد المشاركون في الوقفة، على موقف الشعب اليمني الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية .. داعين الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الفاعل لدعم نضال الشعب الفلسطيني حتى تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة.

وأدان بيان صادر عن الوقفة، هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع العدو الإسرائيلي وفي المقدمة النظامين السعودي والإماراتي.. معتبرين ذلك خيانة علنية للأمة.