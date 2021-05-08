المشهد اليمني الأول

زار وكيل أول محافظة تعز صلاح عبد الرحمن بجاش، ومساعد قائد المنطقة العسكرية ومدير فرع جهاز الأمن والمخابرات بالمحافظة، إصلاحية الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء.

وخلال الزيارة التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، اطلع الوكيل بجاش على أحوال الموقوفين على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها عزلتا الحيمة العليا والسفلى بمديرية التعزية ومتابعة ملف القضية وإجراءات الإفراج عن الموقوفين وتسهيل عودتهم إلى قراهم وأسرهم.

وخلال لقائه بالموقوفين، أشار وكيل المحافظة إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان يستهدف الأمن والاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي. ولفت إلى المسؤولية المجتمعية في مواجهة العدوان والحفاظ على الأمن والسكينة العامة. عقب الزيارة، تم إطلاق سراح الموقوفين للعودة إلى قراهم ومنازلهم لمواصلة حياتهم بين أهلهم.

وعبر المفرج عنهم عن الامتنان لهذه اللفتة من قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في متابعة قضية الموقوفين وإطلاق سراحهم.. مؤكدين وقوفهم إلى جانب الوطن وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى والتخريب.