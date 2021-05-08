المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليوم السبت، مشاهد لتصدى الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لمرتزقة العدوان على منطقتي الفاخر وحبيل العبدي في محافظة الضالع.

وأظهرت المشاهد الموثقة تصدي المجاهدين لمرتزقة العدوان واستهدافهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح العتاد أثناء محاولتهم الزحف.

وتمكن المجاهدين من ايقاع مرتزقة العدوان في كمين محكم لوحدة الهندسة أدى لمصرع وإصابة أكثر من 40 منافق بينهم قيادات. وفشل العدو في تحقيق أي تقدم، وتحول -بعون الله- حشده واعداده إلى إنتكاسة أجبرتهم على الفرار وترك جثث زملائهم.