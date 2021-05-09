المشهد اليمني الأول

أكدت لجنة حي الشيخ جراح رفضها القاطع استقبال النائب في برلمان الاحتلال منصور عباس لمواقفه.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن منصور عباس كان ينوي زيارة حي الشيخ جراح، إلّا أن لجنة الحي رفضت ذلك، بسبب مواقفه التي قالت عنه “معاديه للصف الوطني وتحالفه مع اليمين المتطرف الصهيوني”.

وكان عباس قد استنكر مؤخرًا العملية التي نفذها الأسير منتصر الشلبي جنوبي مدينة نابلس، واصفًا جنود الاحتلال المُستهدفين بـ”الأبرياء”.

يُشار إلى أن تصريحات لعبّاس وهو رئيس قائمة الحركة الإسلاميّة الجنوبية في الداخل المحتل، قد أثارت موجة من الغضب في صفوف الفلسطينيين بعدما وصف الأسرى الفلسطينيين في سجوناحتلال العدو بـ”المخربين”.

وقال عباس في لقاء إعلامي عبري: “لا أدعم الإرهاب وكل ما قيل بخصوص أنني زرت مخربين في السجن غير صحيح”، في إشارة للأسرى الفلسطينيين في سجون احتلال العدو .

ويشهد حي الشيخ جراح وقفات تضامنية واحتجاجية يومية على محاولة الاحتلال سلب عائلات الحي منازلهم وتهجيرهم منها، بحجة ملكية الأرض المقامة عليها للمستوطنين.

وأُصيب عشرات الشبان واعتُقل آخرون خلال المواجهات التي شهدها الحي خلال الأيام الماضية، بعدما كانت قوات شرطة احتلال العدو تعتدي على المتظاهرين بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وغاز الفلفل وسيارة المياه العادمة، إلى جانب الاعتداء بالضرب وملاحقة فرق الخيالة التابعة للشرطة.