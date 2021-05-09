المشهد اليمني الأول

أدان المكتب السياسي لأنصار الله يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا في القدس الشريف والجريمة التي ارتكبها بحق المصلين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين ونستنكر بأشد عبارات الاستنكار والرفض لما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا في القدس الشريف والجريمة التي ارتكبها بحق المصلين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

كما نؤكد موقفنا المبدئي والإيماني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية ودعمنا الكامل لإخواننا في فلسطين المحتلة لمواجهة الصلف الصهيوني والإجرامي بحق المواطنين الفلسطينيين وأن الشعب اليمني بقيادته الحكيمة وكافة قواه السياسية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وهو ما أثبته بخروجه الكبير في يوم القدس العالمي نصرة للشعب الفلسطيني ودعماً لقضيته العادلة.

كما ندعو كافة الشعوب العربية والإسلامية (وجميع أحرار العالم) للتعبير عن استنكارها لهذه الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، وذلك بكل ما يمكنّه من مواجهة الاحتلال وتحرير أراضيه من دنس الصهاينة، كما ندعوها إلى رفض الخطوات التطبيعية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية.

المكتب السياسي لأنصار الله

السبت 26 رمضان 1442هـ

الموافق 8 مايو 2021م