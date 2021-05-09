المشهد اليمني الأول

أكد نشطاء على ان جزيرة سقطرى اليمنية تواجه خطرا كبيرا وتتعرض الى محاولات سلخ الجزيرة عن هويتها اليمنية.

ودعا الناشطون الى انتفاضة ووقفة جادة من الشعب اليمني وبالخصوص السقطريين ضد هذه المخاطر والمخططات وعلى راسها خطر الاحتلال الاماراتي ومليشياتها التي عبثت بالجزيرة محذرين مما تخطط له دولة الاحتلال الامارتية لاسيما بعد زيارة وفود أجنبية الى الجزيرة بواسطتها.

ونقل موقع متخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة جزيرة سقطرى مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية لصالح الكيان الصهيوني.