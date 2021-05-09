المشهد اليمني الأول

كل ما نعرفه عن الصاروخ الصيني، كان تهويل اعلامي غربي زائف لحرف مسارنا عن معرفة الحقيقة العظيمة!!

والحقيقة أن الصاروخ قام بعمله بنجاح، وأوصل المحطة الفضائية الصينية “سي اس اس” الى مكان دورانها حول الارض.

ومن الطبيعي أن يعود كل صاروخ يحمل محطة فضائية، الى منطقة ماتسمى (مقبرة المركبة الفضائية) المعروفة بالمنطقة غير المأهولة في جنوب المحيط الهادئ.

بمعنى أن الصاروخ لم يفقد السيطرة، ولم يدور حول الأرض، كان تهويل إعلامي غربي لحرف مسارنا عن حقيقة أن الصين نجحت في ايصال محطتها الفضائية “سي اس اس” الى الفضاء.