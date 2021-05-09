المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م. وتنتهي يوم السبت، واعتبار يوم الأحد الموافق 16 مايو إجازة رسمية تعويضا عن يوم الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الدوام الرسمي سيُستأنف يوم الاثنين الموافق 17 مايو، وذلك استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2000م المادة (3) الفقرة (1) والفقرة رقم (4) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني.