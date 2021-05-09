المشهد اليمني الأول

استشهد وأصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلان اليوم بقصف سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن طفلاً استشهد وأصيب اثنان أحدهما طفل بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

خروقات الحديدة

وأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة: 103 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال ال٢٤ الساعة الماضية.

وأضاف المصدر، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية الجاح والجبلية وغارتان لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 16 طائرة تجسسية في اجواء الدريهمي والفازة والجبلية والجاح وحيس و9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 102 قذيفة و 75 خرق بالاعيرة النارية المختلفة.