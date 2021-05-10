المشهد اليمني الأول

نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في سلسلة مواقع الخوار في الظهرة بنجران.

وتمكن الجيش واللجان الشعبية خلال العملية التي اتخذت عدة مسارات وباغتت العدو في مواقع من التنكيل بمرتزقة الجيش السعودي وقتل وجرح عدد منهم.

وأظهرت المشاهد لحظات اقتحام الجيش واللجان الشعبية، لمواقع مرتزقة الجيش السعودي وفرار العديد منهم من مواقعهم تاركين أسلحتهم غنائم للجيش واللجان الشعبية.

كما أظهرت المشاهد جثث مرتزقة الجيش السعودي متناثرة في وديان المواقع التي تم اقتحامها.



