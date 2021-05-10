المشهد اليمني الأول

قالت مصادر عبرية، أن صفارات الإنذار انطلقت مساء اليوم الأحد، في عدد من مستوطنات إحتلال العدو الإسرائيلي بمنطقة غلاف غزة.

وتشهد المناطق الحدودية توتراً كبيراً بعد عودة الارباك الليلي والبالونات الحارقة التي تسبب بما يقارب من 40 حريقاً.

وأعلن جيش إحتلال العدو الإسرائيلي أنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، زاعما أنه تم اعتراض إحدى القذيفتين.

وقال المتحدث باسم جيش إحتلال العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر “تويتر”: “أطلقت من قطاع غزة قبل قليل قذيفتين صاروخيتين نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية أحدهما”، حسب زعمه.

وأرفق التغريدة بمقطع فيديو متداول يظهر اعتراض “القبة الحديدية الإسرائيلية” إحدى القذيفتين.