المشهد اليمني الأول

أصيب 14 مواطنا فلسطينيا على الأقل، في اعتداء قوات إحتلال العدو الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأحد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات إحتلال العدو الإسرائيلي في الشيخ جراح وباب العامود، نقلت 4 إصابات منها لمستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين.

واستخدمت قوات إحتلال العدو الإسرائيلي المياه العادمة لتفريق المتجمعين في باب العامود وقامت باستهداف المطاعم القريبة.

واعتدت قوات إحتلال العدو الإسرائيلي على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

كما قامت قوات شرطة إحتلال العدو الإسرائيلي بقمع احتجاجات لفلسطينيين داخل الخط الأخضر في الناصرة وحيفا تضامنا مع القدس.