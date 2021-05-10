المشهد اليمني الأول

رعى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي اليوم بصنعاء حلا لقضية قتل بين أسرة جبل من مديرية السلفية محافظة ريمة وأسرة تقي من أبناء مديرية حراز محافظة صنعاء.

وتوّج الحل بعفو أولياء دم المجني عليه جبل منصور صالح جبل عن الجاني معين فؤاد علي محسن تقي لوجه الله تعالى واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في حل الخلافات.

وأشاد محمد علي الحوثي بموقف أولياء الدم ومشايخ وعقّال محافظة ريمة بالعفو في هذه القضية خلال شهر رمضان.. داعياً الله أن يكتب أجر جميع من سعوا في هذا الحل وأن يؤلف بين كافة أبناء قبائل اليمن.

ووجه عضو السياسي الأعلى الشكر لكل من حضر موقف الحل من أعضاء مجلس النواب والمشايخ والوجهاء ومسئولين.