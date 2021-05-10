المشهد اليمني الأول

وزعت منظمة يمن للإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بأمانة العاصمة، سلال غذائية لعدد من الأسر المتعففة بمديرية شعوب.

وأوضح ممثل المجلس بشعوب صفوان العرامي، أنه تم توزيع 375 سلة غذائية للحالات المستهدفة في شعوب بحسب خطة التوزيع.. مشيداً بمبادرة المنظمة في دعم الأسر المتعففة خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أهمية استمرار تنفيذ المشاريع والأنشطة الإغاثية, لمد يد العون للفقراء والمحتاجين بما يخفف من معاناتهم جراء استمرار العدوان والحصار.