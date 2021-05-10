المشهد اليمني الأول

اندلع حريق عصر يوم الأحد، في بمنطقة الرباط مدينة صبر بمحافظة لحج ولم يتم السيطرة علية حتى اللحظة.

قالت مصادر ان حـريق هائل اندلع في حوش للخشب بمنطقة الرباط مدينة صبر بمحافظة لحج شمال عدن، عصر الأحد ومازال الـحـريق حتى الساعة الحادية عشر مساء.

وقالت المصادر ان الحريق حدث في منطقة الرباط بالمحافظة، مؤكدة ان الحـريق لايزال مشتعلا حتى اللحظة ولم يتم السيطرة عليه حتى هذه اللحظات.

واوضحت المصادر انه ونتيجة لضخامة الحـريق لم تتمكن السلطات من اخماده، مشيرة الى ان الحوش الذي يحترق بداخله الخشب يعود ملكيته الى تاجر يدعى بن حسان.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان ان اللسنة اللهب العالية الناجمة عن الحـريق تم مشاهدتها الى مناطق بعيدة حتى الى مناطق في دار سعد بمحافظة عدن المجاورة.