المشهد اليمني الأول

بعد ست سنوات، يُترك ولي العهد السعودي، الذي فشل في تحقيق نصر سريع، بمفرده يتوسل الحوثيين لقبول اقتراحه للسلام.

فقد أعلنت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع عن مبادرة لإنهاء حرب اليمن وتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. قوبلت هذه الخطوة بالرفض من قبل جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، الأبطال الرئيسيين على الجانب الآخر من هذا الصراع المستمر منذ ست سنوات.

لم يعد الاقتراح، بحسب الحوثيين، برفع كامل للحصار الذي فرضه السعوديون على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، اللذين يتعاملان مع ميناء الصليف مع نحو 80 في المائة من واردات اليمن بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والوقود.

الحوثيون الآن في موقع الهجوم ومن غير المرجح أن يتراجعوا أو يستسلموا. من المرجح أنهم سيواصلون هجومهم في مأرب واكتساح الأراضي المتقلصة والسلطة الهشة للفار هادي المنفي في الرياض. وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم الأربعاء إن إيران تدعم خطة سلام من شأنها إنهاء الحصار والعنف.

موقف ضعيف

جاء إعلان السعودية بسبب ضعف موقفها بعد انهيار تحالف العدوان الذي دعم حملتها وتلاشي الموافقة الدولية على هذه الحرب الغادرة على حدودها الجنوبية. واحتاج محمد بن سلمان إلى نصر سريع في اليمن يمنحه شرعية جديدة باعتباره المنقذ والقائد العسكري.

دوليًا، منذ عام 2015، أعطت الولايات المتحدة تحت إدارة أوباما السعوديين الضوء الأخضر لبدء الضربات الجوية ضد الحوثيين الذين اجتاحوا العاصمة في سبتمبر 2014 ثم بسطوا سيطرتهم لاحقًا على معظم السكان اليمنيين. وذلك بحجة مواجهة التوسع الإيراني في هذا الجزء الاستراتيجي من شبه الجزيرة العربية، شنت المملكة العربية السعودية حرب اليمن في 25 مارس 2015.

في وقت لاحق، واصل الرئيس السابق دونالد ترامب دعم السعوديين دون تشجيعهم على البحث عن حل دبلوماسي لحل النزاع. مع وجود إدارة بايدن الجديدة في السلطة، يجد السعوديون أنفسهم بدون هذا الغطاء الدولي حيث أوضحت الأصوات في واشنطن أن أحد ركائز سياسة الإدارة الجديدة في الشرق الأوسط هو إنهاء الحرب في اليمن وإعادة إطلاق المفاوضات مع إيران.

إقليمياً، انسحبت الإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية، من الحرب إعلاميا، لكنها لا تزال تحتفظ بمعقل على الساحل يضمن توسعها البحري على طول الطريق إلى القرن الأفريقي. كانت رعايتها لليمنيين الجنوبيين قد أحيت مشروعًا قديمًا لفصل المنطقة الساحلية الجنوبية عن اليمن الموحد.

نتج عن التدخل الإماراتي ترسيخ استقلال كانتون موالٍ لها. اعتمدت المملكة العربية السعودية على مصر وباكستان، لكن كلاهما تردد في الانخراط على الأرض، تاركًا السعوديين لخوض حرب بدون قدرات حقيقية على الرغم من قوتها الجوية المتقدمة، وذلك بفضل الإمداد المستمر من الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا.

يتناقض هذا الموقف السعودي الضعيف والوحدة مع موقف الحوثيين المتمكنين، الذين لم يعدوا يُصنفون كمنظمة إرهابية في واشنطن. كثف الحوثيون هجماتهم بطائرات مسيرة على قلب المنشآت الاقتصادية السعودية خلال الأشهر الماضية، مستهدفة المنشآت النفطية والمطارات. كانوا سريعين في فهم الموقف السعودي الضعيف. الاستراتيجية الهجومية السعودية الأولية في سعيها لتأمين حدودها الجنوبية ودفع النفوذ الإيراني لا تزال غير محققة.

عقيدة سلمان

تعثرت في اليمن ما يسمى بعقيدة سلمان لعام 2015، وهي استعراض للعضلات تستهدف الجماهير المحلية السعودية التي تشكك في صعود نجل الملك سلمان، محمد، إلى أعلى المناصب في الحكومة. واحتاج ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي آنذاك إلى نصر سريع في اليمن يمنحه شرعية جديدة باعتباره المنقذ والقائد العسكري.

فشل محمد بن سلمان في تحقيق ذلك. وبدلاً من ذلك، يُترك بمفرده يستجدي الحوثيين لقبول مقترحه للسلام، والذي لا يرقى إلى التخفيف من محنة اليمنيين وتطلعهم إلى إنهاء الحرب الأهلية.

لم تكن هذه الحرب الأهلية حتمية، لكن التدخل العسكري الأجنبي من قبل كل من السعودية والإمارات لم يعيد إحياء مشروع اليمن الموحد والديمقراطي، ولم يؤكد آفاق يمنيين مستقرين – أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب – كما تاريخيًا. كان هذا هو الحال.

كارثة إنسانية

تاريخياً، فضلت المملكة العربية السعودية الحفاظ على شبكات المحسوبية مع القبائل اليمنية الشمالية التي كان شيوخها يتلقون بانتظام الإعانات والمنح لإبقائهم موالين للعائلة المالكة السعودية. في صنعاء، دعم السعوديون الرئيس الراحل علي صالح لكنه انقلب عليهم وأقام تحالفًا جديدًا مع الحوثيين، أعداءه اللدودين.

أوقف محمد بن سلمان شبكة المحسوبية القديمة واختار الحرب الصريحة، معتقدًا أنه سيصبح سيد اليمن وتنوع سكانه. وبالتالي، بالإضافة إلى صال ، حولت معظم القبائل الشمالية ولاءها للحوثيين.

يواجه اليمن اليوم أزمة إنسانية واقتصادية لم تشهدها العقود السابقة. وفقًا للأمم المتحدة، يعيش ما يقرب من 16 مليون يمني في ظروف مجاعة، ويعاني 2.5 مليون طفل من سوء التغذية. تدمرت البنية التحتية السيئة في اليمن إلى حد جعل أي إعادة إعمار محتملة طويلة ومكلفة للغاية.

سوف يسجل التاريخ الملك سلمان ونجله على أنهما مدمران بلد وشعب وموارد. بدون بذل جهود جادة للمساهمة في إعادة إعمار اليمن ، ستنجر البلاد إلى عدة عقود من الاضطرابات والبؤس.

كما هو الحال في جميع الحروب الأهلية التي ترعاها جهات أجنبية والتي تؤدي إلى مصاعب اقتصادية شديدة، حمل اليمنيون السلاح وحصلوا على مكافآت مالية مقابل متابعة أجندات قد لا تتوافق مع مصالحهم الوطنية. عندما تختفي جميع الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، فلن يكون إطعام أطفالك ممكنًا إلا إذا أصبح المرء مقاتلاً على جدول رواتب واحد أو أكثر من الكفيل الأجنبي.

أنهوا الحرب

إذا توقفت الحرب دون برنامج إعادة إعمار مفصل، فهناك خطر أن يفقد الكثيرون مصدر رزقهم ودخلهم. قد لا يرى الفاعلون المحليون فائدة فورية من وقف إطلاق النار في غياب بدائل حقيقية تسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة في بلد مدمر.

فشل العرض السعودي في توضيح كيفية استئناف السلام وإعادة الإعمار الاقتصادي بمجرد توقف الضربات الجوية. اليوم، ولّدت حرب اليمن قوى جديدة يبدو أنها تتجاوز قدرة المملكة العربية السعودية ، مما ساهم في هذا التدمير أو احتوائه أو عكس اتجاهه. مع قيام المجتمع الدولي بقطع مساعداته الخارجية وبرامج التنمية – الحكومة البريطانية واحدة منها – فإن احتمالات السلام في اليمن لا تبدو وشيكة.

ينبغي منح الأمم المتحدة تفويضا دوليا لإطلاق مبادرة سلام جديدة ينبغي أن تكون أهدافها الرئيسية سياسية واقتصادية. سياسياً ، يجب تشجيع اليمنيين على إحياء تلك اللحظة التاريخية في عام 2011 عندما سعت جميع الفصائل والجماعات إلى الديمقراطية في “ساحات التغيير” في معظم المدن اليمنية.

من الناحية الاقتصادية، يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، أن يتعهد بالمساهمة في صندوق يبدأ رحلة طويلة وشاقة نحو التعافي.

مضاوي الرشيد

ناشطة وباحثة سعودية