المشهد اليمني الأول

أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي اليوم عن صرف نصف الراتب لموظفي الدولة التي تصرف من البريد عبر مكاتبه بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح مدير الهيئة المهندس محمد علي مرغم أن مكاتب البريد بالأمانة والمحافظات بدأت صرف نصف راتب الدوائر التابعة لوزارة الدفاع وبعض الجهات الحكومية التي تصرف مستحقات موظفيها عبر البريد. وأشار إلى أن مكاتب البريد ستبدأ صرف مرتبات منتسبي متقاعدي وزارة الداخلية ابتداءً من يوم غدٍ.

وبين مرغم أن مكاتب البريد تعمل على فترتين صباحية ومسائية ابتداءً من الـ11 والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف مساءً والفترة المسائية من الثامنة والنصف مساءً حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.