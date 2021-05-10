المشهد اليمني الأول

دعا عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي الى رفد الجبهات للحفاظ على المنجزات المحققة .

وقال محمد على الحوثي في تغريدة له على تويتر “الاستمرار في رفد المعركة هو العمل الحقيقي والمجدي للحفاظ على كل إنجاز يحقق للجمهورية اليمنية ضد احتلال العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه ومرتزقته”.

واضاف الحوثي “وهو ما يعمل عليه ابطال الشعب اليمني من قبائله ومواطنيه ومسؤوليه وهم شعب المدد الرافد لمجاهدي الجيش والأمن”.