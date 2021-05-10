المشهد اليمني الأول

أطلقت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، رشقة صاروخية من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان المحتلة.

وذكرت وكالة “شهاب” الفلسطينية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام عبرية، أن القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين في سماء شاطئ عسقلان. وقال جيش العدو:” متابعة لصافرات الإنذار، فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو عسقلان حيث تم اعتراض أحدهما”.

كما أفادت مصادر عبرية، بأن صفارات الإنذار انطلقت مساء اليوم، في عدد من مدن الاحتلال بمنطقة غلاف غزة. الجدير ذكره أن المناطق الحدودية تشهد توتراً كبيراً بعد عودة الإرباك الليلي والبالونات الحارقة التي تسبب بما يقارب من 40 حريقاً.

وفي ذات السياق قامت قوات العدو الإسرائيلي بقمع المتظاهرين داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة.

واعتدت قوات العدو على عدد من الفلسطينيين في باب العمود بالقدس المحتلة واعتقلت عددا منهم. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو أطلقت النار وقنابل الغاز صوب متظاهرين شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.