المشهد اليمني الأول

قدّمت الهيئة النسائية بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الفطر.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت كعك وجعالة وحلوى عيدية ومكسرات، أشاد مسئول المكتب الإشرافي بالمديرية أحسن العبادي بجهود فرع الهيئة النسائية وتفاعل حرائر المديرية في تجهيز القافلة. واعتبر إسهامات ومبادرات القطاع النسوي في تلبية نداء الواجب والاستشعار بأهمية دعم المرابطين في ميادين البطولة، يعكس وعي نساء المديرية ودورهن في تعزيز جبهة الصمود لمواجهة العدوان.

فيما أوضحت مسئولة الهيئة بالمديرية فاطمة الشريف أن القافلة، أقل واجب تسهم به حرائر مديرية جحانة وفاءً لدماء الشهداء وعرفاناً بتضحيات الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات ذوداً عن حياض الوطن. وجددت على موقف الصمود والثبات في مواجهة العدوان واستمرار تقديم قوافل العطاء والواجب لجبهات العزة والكرامة حتى تحقيق النصر.. لافتة إلى أن القافلة المقدمة من حرائر جحانة ستتبعها العديد من القوافل.