المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر مطلعة، صباح اليوم الإثنين، عن إقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم القدسي وتشتبك مع معتصمين فلسطينيين.

وبسبب اعتصام الفلسطينيين، لم يستطيع جيش الإحتلال اقتحام المسجد الأقصى، مما جعل جيش الإحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت بالمسجد الأقصى.

وأكدت المصادر، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين اقتحموا باحات الأقصى منذ قليل، والشبان الفلسطينيون يتصدون حالياً لاقتحامات المستوطنين باحات الأقصى.

إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، تسبب بإصابات عديدة في صفوف المعتصمين الفلسطينيين بالمسجد الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال الحرم القدسي.