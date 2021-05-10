المشهد اليمني الأول

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN” في تقرير لها أعدته “كاثي كايلي” أنه في الأحداث البارزة خلال أول 100 يوم له في منصبه ، ألقى الرئيس بايدن بتحدي عصرنا بعبارات صارخة. قال بايدن في أول مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض إنه عندما يُكتب تاريخ هذه الحقبة ، سيكون الأمر حول “من نجح: الأوتوقراطية أم الديمقراطية؟” وكرر الرئيس هذا الموضوع خلال خطابه الأول أمام جلسة مشتركة للكونغرس. إنه أمر مناسب ، لأنه بعد ثلاثة عقود من سقوط جدار برلين ، وهي لحظة يُحتفل بها باعتبارها انتصارًا للرأسمالية الديمقراطية وحتى “نهاية التاريخ” ، تتعرض حرية التعبير للهجوم في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الديمقراطيات الراسخة مثل دولتنا. .

ولكن حتى لو كان طموح بايدن في إعادة تأسيس البيت الأبيض باعتباره نصيرًا لحقوق الإنسان بمثابة خروج مرحب به عن تدليل إدارة ترامب للديكتاتور ابن سلمان، فإن جهوده للضغط على الدول بشأن حرية التعبير يتم تقويضها بشكل منهجي في واشنطن.

تستحق السعودية وهي المملكة الغنية بالنفط المرتبة الأولى هنا لضخامة الرسوم والجرائم المتورطة بها إذ قام عدد قليل من المؤثرين المشهورين بالتخلي عن السعوديين كعملاء على الفور بعد القتل الوقح للصحفي وكاتب الرأي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.. لكن آخرين اتخذوا خياراً مختلفًا.

فمنذ وفاة خاشقجي ، جمعت حوالي عشرين شركة أمريكية أكثر من 73 مليون دولار كرسوم لتمثيل المصالح السعودية، وفقًا لتقارير قدمتها إلى وزارة العدل. وكان على رأسها شركة الضغط الرئيسية في المملكة، كورفيس، التي قالت في بيان وقت اختفاء خاشقجي “إننا نأخذ الوضع على محمل الجد” و “ننتظر حتى تصبح جميع الحقائق معروفة”.

ورغم اعتراف المسؤولين السعوديين بأن خاشقجي قُتل على يد فريق من عملاء الحكومة أرسلوا لإجبار الصحفي على العودة إلى المملكة وأن جثته قُطعت بعد ذلك. وأدين خمسة من القتلى الخمسة عشر لكن تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم منذ ذلك الحين. وخلص مسؤولو المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على العملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي, كل هذا لم يقنع كورفيس.

وأظهرت ملفات لدى وزارة العدل أن كورفيس جمع أكثر من 28 مليون دولار من السعوديين منذ مقتل خاشقجي. وقال رئيس الشركة مايكل بتروزيلو إن مبلغ 18.8 مليون دولار الذي أفاد كورفيس عن تلقيه من السعوديين بعد ستة أشهر من وفاة الصحفي كان مقابل العمل “تمت فوترته على مدى عدة سنوات ودفعها بالكامل مؤخرًا”. لكن منذ ذلك الحين ، جمعت الشركة 9 ملايين دولار أخرى للعمل لصالح السعوديين. كما أن لديها عقدًا للقيام بعمل لهيئة حقوق الإنسان في المملكة والتي تحمل اسم تناقض متناقض.

والأكثر إثارة للدهشة ، أن بعض شركات الضغط الأمريكية تنتج مواد تتناثر في العمل الإنساني للسعوديين في اليمن، مثل مذكرة من شريك هوجان لوفيلز لموظفي الكابيتول هيل حول “كيف تقود المملكة السعودية الجهود الإقليمية المتعلقة بالجهود الحالية. وقف إطلاق النار والتخفيف من حدة COVID في اليمن “، وطائرة من شركة Brownstein Hyatt Farber Schreck لحضور مؤتمر الكابيتول هيل الذي ترعاه السعودية حول” حماية أرواح الأبرياء “في اليمن من خلال القضاء على الألغام الأرضية. يبدو أن كل هذا يشبه إلى حد ما تقديم إسعافات أولية لشخص قَطعْتً ساقه للتو “كالمثل العربي القائل تقتل القتيل و تمشي في جنازته” نظراً للدور السعودي في تصعيد الحرب على اليمن. وبحسب الأمم المتحدة ، أودى الصراع بحياة 233 ألف شخص على الأقل وترك الأطفال يتضورون جوعا.