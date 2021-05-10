المشهد اليمني الأول

كشف وزير خارجية الاحتلال الصهيوني غابي أشكينازي عن حضور مسؤولين عرب مأدبة إفطار أقامها بمناسبة شهر رمضان.

ونشر أشكنازي تدوينة على حسابه بفيسبوك أرفقها بفيديو كشف فيها عن استضافته لعدد من وزراء الخارجية العرب من بينهم عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني بالإضافة إلى وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد وسفراء مصر والمغرب والأردن لدى كيان الإحتلال.

ونشر أشكنازي صورة للحضور معلقا “كان من دواعي سروري أن أستضيف هذا المساء سفراء، علماء دين، شخصيات عامة وموظفي وزارة الخارجية المسلمين لمأدبة إفطار رمضانية“ مختتما تغريداته بتقديم جزيل الشكر لبن زايد وللزياني.

يذكر أن وتيرة التطبيع بين الكيانين الخليفي والصهيوني تصاعدت منذ تولي ولي العهد الخليفي سلمان لمقاليد رئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه المقبور خليفة الذي توفي أواخر العام الماضي.

فقد توالت الزيارات المتبادلة بين الطرفين وكان آخرها زيارة رئيس الموساد يوسي كوهين إلى المنامة أواخر الأسبوع الماضي واجتماعه بأركان العائلة الخليفية العميلة.