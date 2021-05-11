المشهد اليمني الأول

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في القدس الشريف، بما فيها اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وقتل واعتقال المدنيين.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيان لها، حق الشعب الفلسطيني في الرد والدفاع عن النفس الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وبارك البيان رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الإسرائيلية، وحيا صمود الشعب الفلسطيني وذوده عن حقوقه المغتصبة. وقال” إن الصمود والمقاومة الفلسطينية هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المخططات الإسرائيلية”.

وحذر البيان من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الأمن والاستقرار في المنطقة .. داعيا المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المغتصبة.

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووقوف اليمن حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.