المشهد اليمني الأول

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، ان الجهود السياسية لوقف اطلاق النار لا معني لها ان لم يتوقف العدوان الصهيوني على مدينة القدس المحتلة.

وقال القائد النخالة في تصريح صحفي وصل “فلسطين اليوم” :” العدو بدأ العدوان على القدس وإذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار”.

وشنّت طائرات احتلال العدو “الإسرائيلية” الحربية، مساء أمس الاثنين، سلسلة غارات جوية على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، طالت مواقع للمقاومة ومنازل للمواطنين، وسط تحليق مكثف للطائرات على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

واعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اطلاق رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على مدينة عسقلان المحتلة، و ذلك عند الساعة التاسعة بتوقيت البهاء.

و كان الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ابو حمزة اكد على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة.