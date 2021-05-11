المشهد اليمني الأول

حذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إحتلال العدو الصهيوني من مغبة استمراره في حصار المرابطين في الأقصى.

وتوعدت الكتائب احتلال العدو الصهيوني أنها سترد على إحتلال العدو الاسرائيلي إذا لم يلتزم بذلك خلال ساعتين من الآن.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” عبر قناته على تليجرام: “إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين”.

ويجدر بالذكر أن كتائب القسام قد وجهت ضربةً صاروخيةً للعدو الإسرائيلي في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

كما استهدفت المقاومة بمائة وخمسين صاروخًا مغتصبات غلاف غزة ومغتصبة “سديروت”، كما استهدفت جيبًّا صهيونيا شمال القطاع بصاروخ موجه.

واعترف جيش إحتلال العدو الاسرائيلي بإصابة صهيوني جراء هذا الاستهداف.