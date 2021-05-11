المشهد اليمني الأول

سيرت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم يوم أمس الإثنين، قافلة غذائية للمرابطين في الجبهات.

وخلال تسيير القـافلة التي احتوت مواشي وملابس وجعالة العيد، أشار رئيس المؤسسة يحيى عبد الله هاشم، إلى أن القافـلة تجسد وقوف الشعب اليمني إلى جانب المرابطين في الجبهات الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم في سبيل عزة الوطن.

ولفت إلى أن دعم المرابطين في الجبهات مسؤولية تقع على عاتق الجميع نظير تضحياتهم في مواجهة قوى العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. فيما أشاد وكيل وزير الإدارة المحلية المساعد لقطاع تنمية المحليات الخليل القريشي، بمبادرة المؤسسة بتقديم القافلة العيدية للمرابطين في الجبهات.

ولفت إلى أن تقديم القوافل لأبطال الجيش واللجان الشعبية يمثل احدى صور الصمود في مواجهة العدوان. ‏