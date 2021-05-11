المشهد اليمني الأول

وجهت كتائب القسام ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية.

وكان نشرت كـتائب القسام رسالة مصورة تتوعد فيها بقصف تل أبيب ردا على استهداف الأبراج السكنية المدنيين.

وأطلقت سرايا القدس رشقة صاروخية كبيرة ومركزة صوب تل أبيب رداً على استهداف الأبراج السكنية والمدنيين. بعد أن توعدت بقصف تل أبيب عند التاسعة مساء رداً على استهداف الأبراج السكنية والمدنيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، دفعتان صاروخيتان ثقيلتان جداً استهدفتا منطقة تل أبيب وغوش دان، وأكدت وسائل إعلام إسرائيليّة إصابة مبنى في ضاحية هولون في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيليّة أن صلية الصواريخ التي أُطلقت على منطقة تل أبيب هي الأكبر التي تتعرض لها حتى اليوم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيليّة أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب والجوار مجدداً.

تل أبيب بعد القصف





