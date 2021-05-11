المشهد اليمني الأول

أكد قائد الثوة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وقوف الشعب اليمني بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأشار قائد الثورة في كلمة متلفزة مقتضبة له اليوم، إلى أن “الشعب اليمن سيبقى في حالة استعداد تجاه كل الاحتمالات والتطورات وحسب اللازم”، مضيفا “سنبقى على تنسيق مستمر مع الإخوة في حركات المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة”.

وأضاف قائد الثورة: نتابع باهتمام كبير التطورات على الساحة الفلسطينية إثر التصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي واستهدافه المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.. مشيداً بما يقوم به الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من تصدٍ لهذه الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعا السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي إلى مبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية.