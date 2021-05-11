المشهد اليمني الأول

سيّرت قبائل مديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم قافلة مالية عيدية بمبلغ عشرة ملايين ريال للمرابطين في جبهات البطولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال تسيير القافلة، بحضور مدير المديرية راجح الحنمي ومدير مكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة عبدالله الأبيض ومسئول المكتب الاشرافي وليد العركدة.

وأكد مسيرو القافلة الاستمرار في رفد أبطال الجيش واللجان الشعبية بكل غال ونفيس حتى تحقيق النصر. واعتبروا دعم وامداد المرابطين بالمال وقوافل الغذاء واجب وطني وديني لتعزيز الانتصارات في مواجهة قوى الغزو والاحتلال.

واشادوا بالملاحم البطولية والانتصارات المتوالية في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الوطن، مؤكدين أن مخططات العدوان وجرائمه ستتحطم على صخرة صمود أبناء الشعب اليمني.