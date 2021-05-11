المشهد اليمني الأول

أعلنت لجنة حملة “القدس أقرب” للتبرعات لفلسطين عن فتح حساب جاري على رقم (1140) في البريد اليمني لاستقبال تبرعات دعم المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأوضح الجنة في بيان مقتضب اليوم، أنه يمكن التبرع الى الحساب في البريد اليمني رقم (1140) مباشرة أو عبر أي شبكة من شبكات الصرافة.

ودعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في وقت سابق اليوم، إلى مبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.. مشيراً إلى أنه “سيتم التنسيق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية”.