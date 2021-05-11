المشهد اليمني الأول

تل أبيب تحترق

أضرار كبيرة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط الواصل من عسقلان-إيلات بعد استهدافها من قبل سرايا القدس بصاروخ بدر3.

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