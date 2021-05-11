الرئيسية أخبار وتقارير بالفيديو نفط تل أبيب يحترق.. شاهد مافعله صاروخ بدر3 الذي اطلقته سرايا... نفط تل أبيب يحترق.. شاهد مافعله صاروخ بدر3 الذي اطلقته سرايا القدس في عسقلان أخبار وتقارير بالفيديو نفط تل أبيب يحترق.. شاهد مافعله صاروخ بدر3 الذي اطلقته سرايا القدس في عسقلان 11 مايو، 2021 39 المشهد اليمني الأولتل أبيب تحترق أضرار كبيرة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط الواصل من عسقلان-إيلات بعد استهدافها من قبل سرايا القدس بصاروخ بدر3. مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب شاهد احتراق مدينة تل أبيب بعد القصف الصاروخي لفصائل المقاومة الفلسطينية تل أبيب تحترق بالصور.. كتائب القسام وسرايا القدس تقصف تل أبيب وكيان العدو يعلق: لم نر مثل هذا القصف في كل حروبنا على غزة قائد الثورة: نقف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وندعو الى مبادرة جمع التبرعات المالية لفلسطين (فيديو) المقالات المميزة جبهة الكدحة.. صد زحف للمرتزقة وعملية عكسية تم خلالها السيطرة على... 12 مايو، 2021 وزع الإعلام الحربي اليمني اليوم الأربعاء، مشاهد عن صد زحف لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الكدحة بتعز. وتم خلال صد الزحف، قتل وجرح مرتزقة العدوان،... رسميا.. فتح الحساب (1140) في البريد اليمني للتبرع لفلسطين 11 مايو، 2021 اتّساع حركة التمرّد في قوات المرتزقة بمأرب.. الجيش واللجان يجنون ثمار... 11 مايو، 2021 تل أبيب تحترق بالصور.. كتائب القسام وسرايا القدس تقصف تل أبيب... 11 مايو، 2021 قائد الثورة: نقف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وندعو الى... 11 مايو، 2021