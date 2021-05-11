وزع الإعلام الحربي اليمني اليوم الأربعاء، مشاهد عن صد زحف لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الكدحة بتعز. وتم خلال صد الزحف، قتل وجرح مرتزقة العدوان،...