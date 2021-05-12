بالدولار الأمريكي.. وثيقة مسربة تكشف ما يتقاضاه قيادات الانتقالي من رواتب شهريًا من الإمارات

المشهد اليمني الأول

انتشرت وثيقة مسربة في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تكشف ما يتقاضاه قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي من دولة الإمارات من رواتب شهرية بالدولار الأمريكي.

وبحسب ما جاء في الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية الإماراتية، فإن قائد المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، يتقاضى شهريًا من الإمارات، يتقاضى شهريًا 144 ألف و500 دولار أمريكي شهريًا، نظيرًا للخدمات التي يقدمها للإمارات.

ويأتي بعده في الكشف نائبه هاني بن بريك بمبلغ 75 ألف و500 دولار، يليه اللواء أحمد بن بريك، بمبلغ 24 ألف دولار، فيما يستلم بقية قيادات المجلس مبلغ 15 ألف و500 دولار، كل شهر.

يشار إلى أن مجندي المجلس الانتقالي، محرومون منذ عدة أشهر من رواتبهم في الوقت الذي تتقاضى فيه قياداتهم مئات الآلاف من الدولارات شهريًا.

وتسببت هذه الوثيقة بإثارة ضجة وسخط كبير في أوساط أنصار وناشطي المجلس الانتقالي في وسائل التواصل، حيث ذهب البعض لاتهام قيادتهم بالارتزاق والعمالقة والقفز على تطلعات وطموحات الشعب الجنوبي مقابل تحقيق مكاسب شخصية على حساب قضية الشعب الجنوبي.