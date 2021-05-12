المشهد اليمني الأول

تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات المحتلة في فلسطين، برشقات صواريخ متعددة، والمتسببة بأضرار كبيرة على كيان الإحتلال الصهيوني.

كان أخر الرشقات، قصف سرايا القدس مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية مركزة وصاروخ بدر 3.

ووجهت كتائب القسام، أمس الثلاثاء، ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية. بعد أن نشرت كـتائب القسام رسالة مصورة تتوعد فيها بقصف تل أبيب ردا على استهداف الأبراج السكنية المدنيين.

وأطلقت سرايا القدس رشقة صاروخية كبيرة ومركزة صوب تل أبيب رداً على استهداف الأبراج السكنية والمدنيين. بعد أن توعدت بقصف تل أبيب عند التاسعة مساء رداً على استهداف الأبراج السكنية والمدنيين.

وأفاد إعلام كيان العدو أن ما زال الحريق في خطوط أنابيب النفط بين عسقلان وإيلات مشتعلاً، والذي نتج جراء سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس على عسقلان عصر أمس الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أن دفعتان صاروخيتان ثقيلتان جداً استهدفتا منطقة تل أبيب وغوش دان، وأكدت وسائل إعلام إسرائيليّة إصابة مبنى في ضاحية هولون في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة.

واعترف كيان العدو الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 2 جراء سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس على تل أبـيب.

وتداول ناشطون مقطع إحتراق منشأة نفطية تابعة لكيان العدو الإسرائيلي، أكدت سرايا القدس انها نتجت عن استداف تل أبيب بصاروخ بدر3.

مواجهات

على ذات السياق، اندلعت مواجهات عنيفة في مجد الكروم بالجليل الأعلى داخل أراضي 48 ومئات الفلسطينيين يهاجمون مركز شرطة الاحتلال في القرية.

وأفادت مصادر مستشفى الخليل الحكومي أن 11 إصابة بحالة مستقرة بينهم إصابة بقنبلة صوت، وأخرى جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و ٩ إصابات بالرصاص الحي. وأفاد الهلال الأحمر عن 7 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأصدر رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليماته باستقدام ألوية “حرس الحدود” من الضفة الغربية إلى مدينة اللد داخل فلسطين المحتلة بعد خروج الأمور فيها عن السيطرة.

باب العمود

كما اندلعت مواجهات في منطقة باب العامود بالقدس وقوات الاحتلال تطلق القنـابل الصوتية بشكل كثيف صوب الشباب الفلسطينيين، واندلعت مواجهات عنيفة بحي عين اللوزة في بلدة سلوان، والشبان يطلقون المفرقعات النارية تجاه البؤر الاستيطانية في المنطقة

وأفادت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 32 شاب فلسطيني من بينهم 10 اطفال وسيدة و إصابة 220 بجراح مختلفة.

في حين أفاد الهلال الاحمر عن 15 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس.