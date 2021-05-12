المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة اللد الفلسطينية فجر الأربعاء 30 رمضان ١٤٤٢هجرية، مواجهات عنيفة بين الثوار الفلسطينين وقوى الاحتلال وتخلل ذلك إحراق سيارات المستوطنين، ومطعم وخروج المدينة عن سيطرة قوى الاحتلال وعمدة مدينة اللد الصهيوني يطلب تدخل الجيش واعلان حالة الطوارئ لاعادة احتلال المدينة المحررة.

وقالت قوى الاحتلال إنها أخلت عشرات العائلات اليهودية من منازلها في المدينة.

وبدأت الاشتباكات في اللد بتشييع جنازة شهيد فلسطيني الذي استشهد الليلة الماضية في المدينة والتي خرجت عن سيطرة المحتل والمواجهات العنيفة امتدت الى مدن مُحتلة شملت الرملة وعكا وام الفحم ولاتزال المواجهات حتى الساعة.

كما انطلقت مظاهرات حاشدة في سخنين، وحيفا، والناصرة، ورهط، والطيبة، ودير الأسد، والبعنة، وطمرة، وباقة الغربية، ومجد الكروم، ويافا، وكفر قرع، وعرعرة، والمشهد وبلدات أخرى، ردا على اعتداءات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، وقطاع غزة.