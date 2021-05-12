المشهد اليمني الأول

حددت لجنة حملة “القدس أقرب” الحساب رقم (1140) للتبرع للشعب الفلسـطيني في كل مكاتب البريد اليمني.

وقالت اللجنة إنه يمكن التبرع إلى الحساب في البريد اليمني رقم (1140) مباشرة أو عبر أي شبكة من شبكات الصرافة.

وكان قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة التبرع للشعب الفلسـطيني تأييدا وإسنادا للمجاهدين الفلسطينيين في مواجهة العدو الإسرائيلي.

ودشن رئيس الوزراء د.عبدالعزيز بن حبتور عملية التبرع لفلسـطين، مؤكداً الحضور لتقديم ما هو أكثر من ذلك

وقال رئيس الوزراء د.عبدالعزيز بن حبتور ان المقاومة الفلـسطينية تقدم اليوم مفخرة في العمل المقاوم، مضيفاً” فلسطين هي قضيتنا المركزية ورسالتنا من اليمن أننا إلى جانب كل الأحرار في استعادة القدس وفلسطين

بدوره قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى ان الحضور الرسمي والشعبي وحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية تأكيد على أن القدس هي بوصلة المسلمين

وأضاف الحوثي: نقول للسعوديين والاماراتيين بدل أن تسلحوا المليشيات التي تقتل اليمنيين، قدموا الدعم والسلاح للمقاومة الفلـسطينية

ولفت الحوثي الى ان المجاهدون في فلسـطين لا يرجون من أحد شكرا ولا منة وهم ماضون في سبيل الله وواجبنا نصرتهم ومدهم بأسباب الثبات والصمود

هذا واستلم ممثلو الفصائل الفلسـطينية بصنعاء أول دفعة من التبرعات المقدمة للمقاومة الفلسـطينية