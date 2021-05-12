المشهد اليمني الأول

أصدرت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى رسالة لقادة العدو وقطعان مستوطنيه، بشأن التطورات الأخيرة في مواجهات القدس المحتلة.

وقالت في رسالتها، ها هو شعبنا في كل مدنه أسقط وهمكم وطغيانكم وسقط معه حارس جداركم المزعوم، ها هي مدننا المحتلة في كل فلسطين تنتفض وقطعان مستوطنيكم يهربون كالجرذان.

وأضافت أيها المستوطنين المحتلين لن يستطع قادتكم الجبناء حمايتكم وأمامكم فرصة للهروب وترك الأرض لأصحابها الشرعيين.

كما وجهت رسالة للشعب الفلسطيني قائلة: أهلنا في كل مدن فلسطين كل التحية لكم وأنتم تنتفضون في وجه المحتلين لتثبتوا للعالم أنكم أصحاب هذه الأرض، فأنتم الباقون وهم إلى زوال وحتماً ستنتصر إرادتكم.

واختتمت رسالتها بقولها: الموت أو الرحيل خيارات الصهاينة.