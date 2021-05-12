المشهد اليمني الأول

قالت مصادر اعلامية في واشنطن ان المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث سيقدم اليوم الأربعاء، آخر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول اليمن, ليطوي مشوار ثلاث سنوات من العمل كوسيط في الملف اليمني دون ان اي نجاحات ملموسة.

وأعلنت وكالة رويترز إقالة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وتعيينه وكيلًا عامًا للشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية.

واضافت المصادر إنّ الأمم المتحدة تعكف على تعيين مبعوثا جديدا إلى اليمن, وسط تأكيدات انه سيتم تعيين غريفيث وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلفاً لمارك لوكوك. وتترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية اسم المرشح البديل لغريفيث و التي قد تتضح في أعقاب جلسة مجلس الأمن المرتقبة.

وغريفيث هو الوسيط الأممي الثالث الى اليمن إذ تم تعيينه في 16 فبراير/ شباط 2018، خلفاً للمبعوثين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي أخفق هو الآخر في تحقيق أي اختراق نحو وقف الحرب، والمغربي جمال بن عمر، الذي غادر المنصب في إبريل/ نيسان 2015، وعاد إلى واجهة الملف في الأيام الماضية بطرح مبادرة جديدة للحل.