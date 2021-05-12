المشهد اليمني الأول

أطلقت سـرايا القـدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مئات الصواريخ عبر دفع متتالية من قطاع غزة، تجاه المستوطنات المحتلة.

وأطلقت سرايا القدس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المدن والقرى الفلسطينية المحتلة. وتعالت أصوات تكبيرات العيد في أنحاء قطاع غزة تزامناً مع إطلاق صواريخ سرايا القدس.

وأطلقت سرايا القدس دفعة ثانية، بعد دفعة عشرات الصاروخ، بـ100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه المدن والقرى الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة، عن دوي صافرات الإنذار، في عسقلان وأسدود وبيت عزرا وياد مردخاي ونتيف هعسره وكارميا ولاخيش.

وكان توعدت سرايا القدس كيان العدو الإسرائيلي بعملية عسكرية الساعة التاسعة مساءً، قائلاً ترقبوا موتاً يرعبكم.

وأضافت في تصريحها، سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند التاسعة، ودعت للصعود فوق المنازل لإعلاء تكبيرات العيد.

إعلان حالة طوارئ مع إصلاق الصواريخ

على ذات السياق، دوت صافرات الإنذار، في عسقلان وأسدود وبيت عزرا وياد مردخاي ونتيف هعسره وكارميا ولاخيش.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية أنه ولأول مرة ينجح صاروخ من غزة باختراق جدار غرفة محصنة مبنية وفقا لمواصفات ومعايير الجبهة الداخلية الإسرائيلية ويتسبب بمقتل أحد المستوطنين.

وأمرت سلطات الإحتلال مستوطني عسقلان بدخول الملاجئ والمنشآت فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

واعترف إعلام كيان العدو الإسرايلي باصابة ٧ مستوطنين في مدينة سديروت بعد قصفها من سرايا القدس قبل قليل.