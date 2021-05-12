المشهد اليمني الأول

أطلقت سرايا القـدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مئات الصواريخ عبر دفع متتالية من قطاع غزة، تجاه المستوطنات المحتلة.

وأطلقت سرايا القدس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المدن والقرى الفلسطينية المحتلة. كما أطلقت دفعة ثانية، بعد دفعة عشرات الصاروخ، بـ100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه المدن والقرى الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام التابعة لكيان العدو الإسرائيلي المحتل، ماتسمى بالقناة 13 العبرية، رشقة صاروخية ثقيلة من قطاع غزة، تجاه مدينتي أسدود وعسقلان، ومستوطنات الغلاف.

وأفادت وسائل إعلام كيان العدو المحتل عن انقطاع التيار الكهرباء في مستوطنة “نتيف هعسراه” في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام كيان العدو المحتل عن إصابة 26 جريحاً من المستوطنين في عسقلان إثر القصف الصاروخي الأخير لسرايا القدس.