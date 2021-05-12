المشهد اليمني الأول

بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقيات تهانٍ إلى إخوانه قادة الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس المشاط، في البرقيات عن أحر التهاني بهذه المناسبة، متمنيا لهم موفور الصحة ولشعوبهم اضطراد التقدم.وقال” نستقبل هذه المناسبة المباركة بنفوس مفعمة بنفحات القرآن ومعطرة بقيم الإيمان والتضحية والتي تستوجب منا جميعاً مواصلة العمل والعطاء لرفعه أوطاننا وتحقيق التنمية والبناء وبث روح التسامح والتكافل بين مجتمعنا الإسلامي والعالم بأسرة”.

واختتم الرئيس المشاط البرقيات، بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية وقد تحقق لكافة الشعوب العربية والإسلامية كل ما تصبو إليه من عزة وازدهار وأمن.