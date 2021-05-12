المشهد اليمني الأول

أكد رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط ان مرتزقة العدوان ينهبون ثروات الشعب من خلال تصدير النفط والغاز وايراعها في حساباتهم بالخارج.

وقال الرئيس المشاط في كلمة له مساء اليوم بحلول عيد الفطر”في الوقت الذي يعاني أبناء الشعب اليمني من الجوع، وموظفو الدولة من انقطاع المرتبات التي تعد المصدر الوحيد لإعالة أسرهم، يواصل مرتزقة العدوان نهب ثروات الشعب والتصدير المنتظم للنفط الخام والغاز وإيداع إيراداتها في حساباتهم في الخارج.

وأضاف المشاط، ليؤكدوا بذلك أنهم غير أمناء على هذا الشعب وثرواته، وأن الشعب اليمني سيحاسبهم وسيسترد حقوقه المنهوبة جراء عمالتهم ولصوصيتهم”.

وحذر الرئيس المشاط دول العدوان ومرتزقتهم من استمرار طباعة العملة غير القانونية في إطار استهدافهم الممنهج للعملة الوطنية للإضرار بالاقتصاد الوطني”.

كما أكد الرئيس المشاط أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن السلام قامت دول العدوان الأمريكي السعودي بتشديد الحصار، وتصعيد غاراتها وجرائمها بحق المدنيين.

واضاف”أي تصريحات أو أجندات لا تترافق مع خطوات عملية يلمسها شعبنا على الصعيد الإنساني والاقتصادي ستظل مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي والتغطية على جرائم العدوان والحصار.