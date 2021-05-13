المشهد اليمني الأول

زامل العيد في الخط الأمامي

كلمات: أبو هادي الوايلي

أداء: عيسى الليث

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العيـد في جبهات الأبطـال عيـــــدين

حيث الأسود الضـــــــــارية والذيابة

أعيادنــا جبهاتنـــا يـا ميــــــــــامين

عـز وشمـوخ وعنفـــــــــوان ومهـابة

إلا دعـانـــــــــــــا داعي الله ملبين

فينا ولاء ومســـــــــارعة واستجابة

ياللي حميتوا الأرض والعرض والدين

يـوم العـــــــدو يشعب عليها ركــابه

العيـــد في الخط الأمامي مـن سنين

فــي الميمنة والميسرة والرقــــــابة

شعب المــــراجل في جميع الميادين

سجل حضـــوره ما يسجل غيـــــابه

سلاحنا صاحي واحنا مستعـــــــدين

يا لابتي يا خيــــــــــــــر عزوة ولابة

يا المعجزة في عام عشرين عشـرين

عشرين دولة تنهـــــــــــــــزم لا غرابة

بالله نتصـدى لحلف الشيــــــــــاطين

أطغى طواغيـــــــت البشـر مـا نهابه

لا دندنت وعيوننـــــــا شافت العين

نجرع الغـــــــــــــــازي عناه وعـذابه

على يدينا بـــــــــــــايذوق الأمرين

وعدونــــــــــــا ما الله يجبر مصـابه

لنا مع رب السمــــــــــــاء وآل ياسين

وشرعيتنا من هداه وكتــــــــــــــابه

يقـودنا بدر الزمـــــــــان أحمر العين

اللي بنو إسرائيل تحسب حســـــابه

ذي يعـرفوا كـــــــرار الأول وذلحين

وأحقـــــــادهم من عهد خيبر وبابه

والحمد لله زادنـــــــــــــا الله تمكين

وأخزى وجوه الشرذمة والعصــــــابة

#عيد_الفطر

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