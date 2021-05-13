المشهد اليمني الأول

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير فجر اليوم الخميس عملية هجومية واسعة ومشتركة، استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافاً حساسة بمدينة نجران.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن العملية الهجومية للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت باثني عشر ما بين صاروخٍ باليستي وطائرة مسيرة شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافاً حساسةً بمدينة نجران.

وأشار إلى أن العـملية الهجومية التي استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافا حساسة في مدينة نجران تم تنفيذها بسبعة صواريخ بالستية نوع بدر وسعير وخمس طائرات مسيرة نوع قاصف k2.

وأكد العميد سريع أن الإصابات كانت دقيقة، مشيراً إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

واعترف النظام السعودي بتعرضه لضربات صاروخية وبسلاح الجو المسير، زاعماً تمكنه من اعتراض 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ باليستية دون أي توثيق.