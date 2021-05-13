المشهد اليمني الأول

تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات المحتلة برشقات صاروخية مستمرة، ويستمر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سريا القدس بقصف المستوطنات بعدة رشقات صاروخية بينها صواريخ بدر3.

واعترف إعلام كيان العدو بسقوط أحد الصواريخ على أحد مخازن الوقود واشتعال النيران فيه بعد قصف سرايا القدس لعسقلان قبل قليل.

وهرب رئيس الكيان ريفلين إلى الملاجئ بعد استهداف مجاهدي سرايا القدس سديروت برشقة مكثفة من صواريخ بدر 3 المطورة.

وأكد إعلام كيان العدو المحتل أنب طاريات القبة الحديدية تعرضت لعدة رشقات صاروخية خلال هذا اليوم، وكانت سرايا القدس أطلقت عدة رشقات لاستهداف منصة القبة الحديدية في منطقة نير اسحاق في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وكان أطلقت سرايا القدس رشقة صاروخية على مدينة أسدود المحتلة وتدك موقع إيرز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وعاودت كتائب القسام قصف تحشدات عسكرية شرق ياد مردخاي بـ10 صواريخ من نوع َ20.

صواريخ مطورة للمقاومة

وعرضت سرايا القدس فيديو لصواريخ بدر 3 المطورة التي دكت بها مساء اليوم سديروت وعسقلان المحتلتين.