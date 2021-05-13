المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 31 غارة على محافظة مأرب.

وأوضح مصدر امني ان طيران العدوان استهدف بـ31 غارة مديرية صرواح بمأرب.

من جهة اخرى اعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة تسجيل 153 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوضح مصدر بغرفة العمليات انه الخروقات المسجلة شملت 13 خرقا بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والدريهمي وشارع الخمسين والفازة والجبلية والتحيتا.

وأشار المصدر إلى رصد 37 خرقًا بقصف مدفعي و94 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.