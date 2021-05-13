المشهد اليمني الأول

علق ناطق سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة على التطورات الأخيرة برسالة مصورة.

وقال أبو حمزة مازال مجاهدونا ومعهم فصائل المقاومة يسطرون أروع معاني الإصرار والتحدي والمواجهة، ويبدعون في ميادين القتال ويقدمون القادة قبل الجند.

وجدد اعتزازه وافتخاره بالشعب الفلسطيني المجاهد الصابر المحتسب وهو يعيش أعياده أعياد دمٍ وشهادة ويخوض هذه الجولة حاملاً أرواحه على أكفه فداءً للقدس والأقصى ولمشروع وشباب المقاومة المستبسلين في ميدان مقارعة العدو.

وأكد أبو حمزة للشعب الفسلطيني استشعار رغبتهم بالتحرر قائلاً: نستشعر حبكم وحرصكم وفداءكم وإن النصر حليف شعب احتضن وفدى مقاومته إن شاء الله.

وأشار أبو حمزة أن كل ما يقوم به العدو من عدوان لن يغير شيء من استراتيجية المقاومة ولن يستطيع كسر شوكتها بل سيخرج مهزوماً مكسوراً.

وأكد استمرار قدرة المقاومة بالرغم من مئات الغارات وحجم الدمار الكبير نتيجة الهمجية الصهيونية التي لن تسقط حقنا في الدفاع عن أبناء شعبنا.

ووجه أبو حمزة رسالة للعدو إنه إذا فكر بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لهم أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد، وأضاف: سنريك كيف نحاكي وننفذ مناوراتنا البرية واقعاً بحول الله تعالى. وسيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير فلا تهددنا بما هو نصر لنا.

ووصف أبو حمزة العدو بالأحمق وجدد التأكيد له قائلاً: نجدد التأكيد للعدو الأحمق أن غزة هي المكان الذي ستندم على أنك فكرت به وبالإمكان سؤال الفأر غسان عليان وجنوده عما حصل بهم عندما فكروا بالتقدم عبر معركة برية إلى غزة.

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