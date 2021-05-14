المشهد اليمني الأول

أعلنت مصادر فلسطينية عن قصف هستيري كثيف بعشرات الغارات لطائرات العدو الإسرائيلي الآن على قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية أن سرب من 6 طائرات حربية “إسرائيلية” تنفذ في هذه اللحظات أكثر من 80 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

وأكد متحدث جيش الاحتلال أن قوات جوية ومدفعية من الجيش تشن في هذه الساعة غارات على قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل دون سابق إنذار في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 109 بينهم 28 طفلا و15 سيدة و621 إصابة منذ بدء العدوان.